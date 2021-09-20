В России сообщили о шести раненых при стрельбе в пермском вузе

Россия 20 сентября 2021 12:03 (UTC+04:00)
В России сообщили о шести раненых при стрельбе в пермском вузе

Пятеро погибли и шесть ранены в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате пять человек погибли, шесть пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются", - сказала она.

По данным СК, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Его личность установлена. Как сообщила Петренко, при задержании он оказал сопротивление, был ранен. "Следствием собираются характеризующие материалы о нем", - сообщила Петренко.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК. На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СК для оказания практической помощи в расследовании.

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