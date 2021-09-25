Гутерреш и Лавров обсудили сотрудничество России и ООН

Раскрыты темы, обсуждавшиеся на встрече генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Помимо прочего, они обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине.

«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество России и ООН по широкому кругу вопросов. Стороны также обменялись мнениями о последнем развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и Украине», — отмечается в сообщении.