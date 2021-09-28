В России зафиксировали 852 смерти от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 852 против 779 днем ранее. Это новый максимум, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Прежний максимум - 828 смертей за сутки - был зафиксирован 24 сентября, до этого, 23 сентября, было во второй раз за пандемию зарегистрировано 820 смертей за сутки. Всего умер 205 531 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 559, до 7 464 708. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 368, до 6 635 485. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,9% от общего числа заразившихся.