В России за сутки выявили 33 208 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 208, до 7 958 384. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, максимум по числу заразившихся за сутки в стране обновился уже в третий раз подряд. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,42%.

В частности, за сутки выявили 838 случаев в Самарской области, 706 - в Нижегородской области, 671 - в Воронежской области, 664 - в Республике Башкортостан, 586 - в Пермском крае.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 754 162, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 883, до 6 981 907. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 694 пациента в Республике Башкортостан, 587 - в Самарской области, 512 - в Нижегородской области, 425 - в Свердловской области, 423 - в Республике Крым.