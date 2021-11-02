Добыча нефти в России в октябре выросла на 8,4%

Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам октября 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 8,4%, до 45,857 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом с начала года добыча нефти подросла на 0,9%, до 433,3 млн тонн.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в октябре нарастила добычу нефти на 9,1%, до 17,1 млн тонн, а с начала года показатель вырос на 0,9% - до 161 млн тонн. Добыча "Лукойла" за октябрь выросла на 11,6%, до 6,7 млн тонн, а с начала года - на 1,3%, до 62,6 млн тонн. "Сургутнефтегаз" в октябре нарастил добычу на 9,8%, до 4,86 млн тонн, с начала года добыча компании снизилась на 0,9%, до 46,6 млн тонн. "Газпром нефть" за октябрь добыла 4,85 млн тонн, что на 4,5% выше показателя 2020 года, а с начала года добыча компании составила 47 млн тонн, что на 1,6% меньше в годовом исчислении.

Добыча "Татнефти" в октябре выросла на 12%, до 2,44 млн тонн, а с начала года - на 6%, до 23 млн тонн. "Новатэк" добыл 0,98 млн тонн нефти (-7,4%), с начала года добыча увеличилась на 1,5%, до 9,919 млн тонн. Операторы соглашения о разделе продукции в октябре сократили добычу нефти и конденсата на 9%, до 1,18 млн тонн, а с начала года этот показатель понизился на 7%, до 10,927 млн тонн.