Двое детей и мать погибли при пожаре в доме на Чукотке

Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в квартире жилого дома в селе Нунлигран в Чукотском автономном округе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По информации прокуратуры округа, пожар возник вечером в субботу. На месте были найдены тела двоих детей, 2016 и 2020 годов рождения а также их погибшая мать.

Причина пожара устанавливается.

Прокуратура района организовала проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.