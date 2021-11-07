Двое детей и мать погибли при пожаре в доме на Чукотке
Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в квартире жилого дома в селе Нунлигран в Чукотском автономном округе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
По информации прокуратуры округа, пожар возник вечером в субботу. На месте были найдены тела двоих детей, 2016 и 2020 годов рождения а также их погибшая мать.
Причина пожара устанавливается.
Прокуратура района организовала проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры реагирования в отношении должностных лиц органов и учреждений системы профилактики.
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