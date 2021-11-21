Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили ситуацию в Карабахе, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях её стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договорённостей по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
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