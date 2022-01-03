Два человека погибли при пожаре в Приамурье

Два человека скончались из-за пожара в многоквартирном доме в Благовещенске. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

"Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице 50 лет Октября поступило в 01:00 3 января. Спустя пять минут к месту прибыли первые подразделения благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе четырех единиц техники и 15 человек личного состава, спасатели ГУ МЧС России по Амурской области и ПСО города Благовещенска в составе двух единиц техники и восьми человек", — рассказали в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что спустя шесть минут пожар удалось локализовать, а через 16 минут горение было ликвидировано. Во время осмотра сгоревшей квартиры спасатели нашли тела мужчины 1985 года рождения и женщины 1987 года рождения.

Сейчас МЧС выясняет причины и обстоятельства пожара. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску.