Ветераны России призвали проверить Союз армян РФ в связи с фильмом о гитлеровском коллаборационисте

БАКУ /Trend/ - Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил обращение в адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина и Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова с просьбой назначить проведение проверки Союза армян России (САР) на предмет попытки реабилитации нацизма и его пособников в связи с объявленной Союзом армян России демонстрацией фильма о гитлеровском коллаборационисте Гарегине Нжде в Москве, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт общественного объединения.

Общественное объединение «Ветераны России» осудило попытку показа фильма со стороны Союза армян России о гитлеровском коллаборационисте Гарегине Нжде.

Как отмечается, 28 января, в день 30-летия армянской армии, Союз армян России намерен провести в Москве показ фильма «Гарегин Нжде». Фильм посвящён прославлению армянского национального деятеля Гарегина Нжде, в годы Великой Отечественной войны отправившегося на службу Гитлеру против СССР.

«Любые попытки оправдать нацистских преступников и их пособников являются не просто фальсификацией истории - они аморальны по своей природе, кощунственны по отношению к памяти освободителей мира от очевидного и юридически установленного зла. Именно поэтому мы должны препятствовать любому искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», - говорится в заявлении общественного объединения.