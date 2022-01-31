Путин и Макрон обсудили вопросы предоставления РФ гарантий безопасности

БАКУ /Trend/ - 31 января состоялся очередной телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Trend со ссылкой на Telegram-канал МИД РФ, был продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности.

Владимир Путин ещё раз подробно изложил принципиальные подходы по данным проблемам.

Условлено о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.