ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях
БАКУ /Trend/ - ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в любых соревнованиях, передает Trend со ссылкой на СМИ.
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