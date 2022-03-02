Новак заявил, что Россия выполняет сделку ОПЕК+ на уровне выше 100%
Правительство России рассчитывает, что до конца года рынок нефти будет сбалансирован, а волатильность закончится. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы видим, что сегодня волатильность достаточно большая по ценам, надеемся, что в течение года это все будет сбалансировано", - сказал он.
Россия выполняет сделку ОПЕК+ на уровне выше 100%, сообщил Новак.
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