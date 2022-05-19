Новак: Европа не сможет сразу отказаться от российских нефти и газа

Европа не сможет одномоментно отказаться от российских нефти и газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заявления идут о том, что "мы" (Европа) откажемся от российских нефти и газа - не сразу, а в какой-то перспективе, потому что сразу невозможно от этого отказаться, поскольку достаточно большая доля у нас на энергетическом рынке Европы. Порядка 40 процентов газа мы поставляем от общего потребления Европы и около 20-25 процентов поставок нефти и нефтепродуктов", - сказал он в ходе марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".

По словам Новака, эти заявления приводят к росту цен на мировых энергетических рынках и на нефтепродукты: стоимость дизельного топлива растет до рекордной, в ЕС цены на электроэнергию увеличились в два - три раза.