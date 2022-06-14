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Песков: Беседы с Эрдоганом пока нет в графике Путина на ближайшее время

Россия Материалы 14 июня 2022 15:22
Песков: Беседы с Эрдоганом пока нет в графике Путина на ближайшее время

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Разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе по теме зерна, в графике у главы российского государства Владимира Путина на ближайшее время пока нет, но при необходимости такие беседы организуются оперативно. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока в графике у президента [такого разговора] нет. Но, с другой стороны, разговоры с Эрдоганом по мере необходимости появляются в графике весьма оперативно. В настоящий момент такой окончательной договоренности нет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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