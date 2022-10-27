Путин заявил, что инфляция в России по итогам года будет около 12%

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России имеет тенденцию к снижению. Такое мнение он выразил в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция у нас по году будет 12% примерно. Она имеет тенденцию к понижению: в первом квартале следующего года, по оценкам наших экспертов, она где-то будет в районе 5%", - указал Путин. При этом, подчеркнул он, инфляция в странах Евросоюза с развитой экономикой, например в Нидерландах, находится на уровне 17%, а в некоторых странах достигает 21-23%. "В два раза больше, чем у нас", - отметил президент.