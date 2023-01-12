В России за сутки выявили 4 675 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 675, летальных исходов из-за ковида - на 48. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 201 случай заражения и 46 смертей, всего с начала пандемии - 21 841 644 и 394 262 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 541 против 5 122 днем ранее, до 21 263 274.

За сутки в РФ госпитализировали 882 заболевших против 900 днем ранее (снижение на 2%). Число госпитализаций уменьшилось в 36 регионах и увеличилось в 39, в 10 субъектах ситуация не изменилась.