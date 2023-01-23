В России за сутки выявили 4 719 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 719, летальных исходов из-за ковида - на 41. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 729 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии - 21 898 876 и 394 735 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 640 против 4 021 днем ранее, до 21 310 166.

За сутки в РФ госпитализировали 362 заболевших против 427 днем ранее (снижение на 15,2%). Число госпитализаций выросло в 22 регионах и снизилось в 38, в 25 субъектах ситуация не изменилась.