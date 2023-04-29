В России выявили 5 990 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 990, летальных исходов из-за ковида - на 32. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 548 случаев заражения и 31 смерть, всего с начала пандемии - 22 845 868 и 398 271 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 7 186 против 7 775 днем ранее, до 22 244 169.

За сутки в России госпитализировали 920 заболевших комивидом против 905 днем ранее (рост на 1,7%). Число госпитализаций увеличилось в 33 регионах и уменьшилось в 42, еще в 10 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 763 против 926 днем ранее, до 3 506 011. Умерли 6 заболевших (днем ранее - 5, всего с начала пандемии - 48 683). Количество выздоровевших возросло на 744, до 3 316 329.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 570 случаев заражения и 698 случаев выздоровления, всего с начала пандемии - 1 939 121 и 1 895 914 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 8, до 37 613.