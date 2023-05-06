В России выявили 4 281 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 281, летальных исходов из-за ковида - на 33. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 215 случаев заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии - 22 874 838 и 398 496 соответственно. Число случаев выздоровления после коронавируса увеличилось за сутки на 6 612 против 6 667 днем ранее, до 22 286 388.

За сутки в России госпитализировали 802 заболевших ковидом против 773 днем ранее (увеличение на 3,8%). Число госпитализаций увеличилось в 33 регионах и уменьшилось в 36, еще в 16 ситуация не изменилась.

В Москве, по данным портала стопкоронавирус.рф, число подтвержденных случаев заражения увеличилось за сутки на 488 против 577 днем ранее, до 3 509 635. Умерли 6 заболевших (днем ранее - 8, всего с начала пандемии - 48 731). Количество случаев выздоровления возросло на 684, до 3 321 633.

В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 347 случаев заражения и 562 случая выздоровления, всего с начала пандемии - 1 941 432 и 1 899 595 соответственно. Число умерших из-за ковида увеличилось на 8, до 37 661.