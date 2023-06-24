ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер»

БАКУ /Trend/ - Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье о призыве к вооруженному мятежу.

Как передает Trend, об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет России. Члены комитета призвали Пригожина прекратить свои противоправные действия.

"Обвинения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Мы требуем немедленного прекращения противоправных действий", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Евгений Пригожин утверждал, что Минобороны России наносило удар в тыл «Вагнеру» и утверждало, что были потери. Минобороны России назвало ситуацию провокацией и заявило, что информация не соответствует действительности