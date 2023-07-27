Промпроизводство в России в I полугодии выросло на 2,6%

БАКУ /Trend/ - Объем промышленного производства в России в первом полугодии 2023 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в июне вырос на 6,5%, передает Trend.

В сравнении с маем текущего года, производство также увеличилось на 1,5%.

По отраслевому разделению, добыча полезных ископаемых в июне сократилась на 1,7% в годовом выражении, а за первое полугодие уменьшилась на 1,2%. Однако производство в обрабатывающих отраслях заметно возросло - на 13,1% в июне и на 6,2% за первое полугодие.

В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром наблюдался рост на 1,8% в июне, хотя за первое полугодие они все же уменьшились на 0,3%. В то время как сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов отметила рост на 3% в июне, но показатели за первое полугодие снизились на 5,9%.

Отдельные области промышленности показали значительный рост, такие как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, которое увеличилось на 71,6%. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов также существенно возросло на 51,7%. Однако добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок, сократилась на 14,8%.

Отдельные секторы промышленности, такие как отрасль полиграфической деятельности и копирования носителей информации, а также производство напитков, бумаги и бумажных изделий, также отметили уменьшение объемов производства.