Россия представила Турции дорожную карту по газовому хабу

БАКУ /Trend/ – Россия разработала дорожную карту по созданию газового хаба и представила ее Турции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью "RT Arabik" сказал вице-премьер России Александр Новак.

"В настоящее время этот проект находится на стадии обсуждения, дорожная карта разработана и представлена турецким партнерам. Они рассматривают этот вопрос. Как только дорожная карта будет подписана, действия будут реализованы согласно плану", - подчеркнул он.

Напомним, что в октябре 2022 года Президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных газопроводов из Российской Федерации в Турцию по дну Черного моря, а также создания газового хаба.