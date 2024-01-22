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Глава МИД РФ примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН

Россия Материалы 22 января 2024 08:06 (UTC +04:00)
Глава МИД РФ примет участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета безопасности ООН, передает Trend.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, с 22 по 24 января Лавров примет участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН, касающихся ситуации на Ближнем Востоке, включая вопросы палестинского урегулирования, а также в сессии Совета по ситуации в Украине.

По словам Захаровой, на дебатах, посвященных ближневосточным вопросам, "планируется продолжить обсуждение возможных путей преодоления текущего серьезного кризиса в контексте палестино-израильского конфликта".

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