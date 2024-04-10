Россия проявляла себя как эффективный посредник для Южного Кавказа – Захарова

БАКУ/Trend/ - Россия проявляла себя как эффективный посредник для Южного Кавказа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"И тут появился Запад. Из злобы своей, из ревности, из опасения, что здесь может установиться мир, начал действовать против стран региона", - отметила Захарова.

Что касается Армении, то каждое суверенное государство имеет свое видение, вопрос только в том, что подчас западное вмешательство нарушает уже достигнутую гармонию в регионе, добавила она.

Отметим, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель, вице-президент ЕС Жозеп Боррель, государственный секретарь США Энтони Блинкен, глава USAID Саманта Пауэр и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретились 5 апреля в Брюсселе.

Помимо прочего, по итогам встречи было заявлено, что ЕС выдвинет План устойчивости и роста Армении на период 2024-2027 годов стоимостью 270 миллионов евро.