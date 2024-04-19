ЕС и США начали вторгаться в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией для приватизации результатов - Сергей Лавров

БАКУ /Trend/ - ЕС и США начали вторгаться в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией для приватизации результатов.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским СМИ.

"После того, как после ноября 2020 года были заключены три трехсторонних документа, которые обеспечивали сбалансированный процесс нормализации отношений [между Азербайджаном и Арменией], тут же Евросоюз и США начали вторгаться в процесс, чтобы приватизировать результаты России и не дать ей реализовать достигнутые договоренности", - отметил он.

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