Президент России совершит визит в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Узбекистан с 26 по 27 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, визит состоится в воскресенье и понедельник.

Ушаков уточнил, что в рамках визита Владимир Путин посетит только Ташкент.

Он также сообщил, что первые рабочие мероприятия начнутся 26 мая, а вечером того же дня состоится встреча.

В ходе визита в Узбекистан планируется подписать несколько документов.