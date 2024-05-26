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Президент России совершит визит в Узбекистан

Россия Материалы 26 мая 2024 05:19 (UTC +04:00)
Президент России совершит визит в Узбекистан
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Узбекистан с 26 по 27 мая, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, визит состоится в воскресенье и понедельник.

Ушаков уточнил, что в рамках визита Владимир Путин посетит только Ташкент.

Он также сообщил, что первые рабочие мероприятия начнутся 26 мая, а вечером того же дня состоится встреча.

В ходе визита в Узбекистан планируется подписать несколько документов.

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