Германия требует, чтобы ЕС оказал финансовое давление на Турцию

31 июля 2017 19:56 (UTC+04:00)

Правительство ФРГ потребовало, чтобы Евросоюз оказал финансовое давление на Анкару, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственный документ, адресованный в том числе главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и еврокомиссару по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесу Хану.

Каксообщает в понедельник РИА Новости, в распоряжении агентства оказался документ, в котором федеральное правительство Германии, в числе прочего, требует уточнить, может ли в случае необходимости быть прекращено оказание поддержки Турции для подготовки к вступлению в ЕС.

Кроме того, по мнению правительства ФРГ, ЕС должен заморозить переговоры с Турцией по модернизации таможенного союза. "Переговоры по поводу модернизации таможенного союза между Турцией и ЕС в свете последних событий могут направить ложный сигнал Турции", — приводит агентство выдержку из документа.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары и свои кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции в свою очередь назвал заявления Габриэля о пересмотре отношений с Турцией неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Один человек погиб в результате стрельбы в ночном клубе Германии
Европа 30 июля 12:24
Могерини отправится в Иран на инаугурацию Рухани
Политика 30 июля 05:29
США и их союзники осудили космические запуски Ирана
США 29 июля 06:12
Турция по-прежнему не выполнила условия для отмены виз с ЕС - Еврокомиссия
Турция 25 июля 20:23
Морскую операцию по спасению мигрантов продлили до конца 2018 года – Совет ЕС
В мире 25 июля 17:24
Глава ведущей фракции ЕП призвал прекратить переговоры о членстве Турции
Турция 25 июля 16:22
В ЕС призвали к диалогу по решению кризиса вокруг Катара
В мире 25 июля 15:15
Азербайджан и ЕС договорились по большей части проекта соглашения «О едином воздушном пространстве»
Бизнес 25 июля 08:17
ЕС инвестирует в "зеленую" энергетику Казахстана
Казахстан 24 июля 12:29
Главы МИД Турции и Германии обсудили двусторонние отношения
Турция 22 июля 18:17
Германия продолжает военное сотрудничество с Турцией
Турция 22 июля 06:31
Германия замораживает поставки вооружения в Турцию - СМИ
Турция 21 июля 16:28
«Южный газовый коридор» поможет Европе сохранить устойчивость к энергетическим шокам - ЕК
Энергетика 21 июля 08:10
Берлин выступает с неприемлемыми требованиями к Анкаре - МИД Турции
Турция 20 июля 20:58
Сейм Польши принял вызвавший споры закон о реформе Верховного суда
Европа 20 июля 18:34
В Германии нашли бомбу времен Второй мировой, готовится массовая эвакуация
Европа 20 июля 17:26
Интерес ЕС к созданию в Азербайджане логистического транспортного коридора очевиден - посол
Бизнес 20 июля 16:48
ЕС может отменить роуминг в странах Восточного партнерства
В мире 20 июля 12:31