Турция и Сербия обсудили вопросы безопасности

БАКУ /Trend/ - Вопросы безопасности были обсуждены между Турцией и Сербией в ходе визита главы Национальной разведывательной организации (MIT) Хакана Фидана в Белград. Об этом пишут СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Сообщается, что Фидан во время визита в Сербию встретился с президентом страны Александром Вучичем.

«В рамках визита Фидана в Сербию с президентом Вучичем также был обсужден вопрос миграции нелегальных беженцев в Сербию», - пишут СМИ.

Отметим, что ранее министр Турции по делам ЕС Омер Челик сказал, что в Турции не видят оснований для сохранения миграционного соглашения с ЕС.

По словам министра, Турция выполнила все обязательства по соглашению, при этом ЕС до сегодняшнего дня не выполнил ни одного из своих обещаний.

«Турция в любое время и в любом формате может изменить миграционное соглашение. Я уверен, что настало время пересмотреть соглашение, и не думаю, что есть причины оставлять его в силе», - сказал Омер Челик.

Напомним, что главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В рамках этих договоренностей в мае прошлого года Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции, если Анкара до конца июня выполнит остающиеся условия для отмены виз. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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