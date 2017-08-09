В Турции продолжаются лесные пожары

9 августа 2017 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Балыкэсир на северо-западе страны продолжаются лесные пожары, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщениям СМИ, в настоящее время пожары продолжаются в четырех точках провинции. По данным СМИ, первые лесные пожары были зафиксированы в провинции 30 июня.

СМИ пишут, что погодные условия мешают тушению пожаров, но, несмотря на это, в настоящее время борьба с ними продолжается.

Леса занимают 27,6 процента территории Турции.

Практически все леса в Турции находятся в собственности государства.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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