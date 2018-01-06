Глава МИД ФРГ отметил особые отношения между Германией и Турцией

6 января 2018 15:11 (UTC+04:00)

Германию и Турцию связывают "особые отношения"; обе страны готовы сделать все для преодоления сложностей в двусторонних отношениях. Об этом заявил в субботу глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед переговорами со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в немецком городе Гослар, передает ТАСС.

Германский министр напомнил, что в ФРГ проживают около 3 млн человек турецкого происхождения. "Независимо от того, имеют ли они турецкий паспорт или нет, они являются гражданами нашей страны", - отметил Габриэль. "Нас с Турцией объединяет намного больше, чем можно предполагать", - добавил он.

Глава МИД признал, что в последние месяцы в отношениях обеих стран были разногласия. "Мы не во всех вопросах придерживаемся одного мнения", - указал он, подчеркнув, что, тем не менее, Берлин и Анкара готовы наладить диалог. "Мы поставили задачу все сделать для того, чтобы можно было бы преодолеть сложности, которые были в отношениях Германии и Турции", - сказал Габриэль. Он отметил, что "МИД обеих стран активизируют стратегический диалог".

Министр сообщил, что намерен обсудить со своим турецким коллегой, помимо всего прочего, ситуацию в Сирии, Йемене и Иране.

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