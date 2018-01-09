Американские военные в Турции покупали детей у малообеспеченных семей – СМИ

9 января 2018 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Американские военнослужащие, размещенные на военно-воздушной базе Инджирлик в турецкой провинции Адана, незаконным путем купили двух младенцев у турецких граждан и переправили их в США, пишут во вторник турецкие СМИ.

Сообщается, что в 1980-1990 годах американские военные также неоднократно покупали детей у малообеспеченных семей в провинции Адана.

По данным СМИ, в настоящее время уточняются конкретные семьи, продававшие своих детей американским военным.

Отметим, что официальные власти Турции пока что ни как не комментировали сообщения местных СМИ.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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