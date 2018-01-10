Президент Турции и лидер оппозиции обсудят детали президентских выборов

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели обсудят детали президентских выборов, пишут в среду турецкие СМИ.

Согласно сообщению СМИ, встреча Эрдогана и Бахчели состоится 10 января 2018 года в 16:00 по местному времени.

Отметим, что ранее лидер MHP Бахчели отметил, что MHP поддержит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, если он выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2019 году.

В ответ на заявления Бахчели президент Турции выразил готовность обсудить с ним любые темы.

Отметим, что в 2019 году в Турции пройдут президентские, парламентские и муниципальные выборы. Как ожидается, парламентские и президентские выборы в 2019 году пройдут в один день.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей. Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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