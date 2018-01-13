ВС Турции подвергли артобстрелам позиции террористов в Африне

13 января 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции террористов PYD (сирийское крыло PKK) в районе Африн на севере Сирии, сообщают турецкие СМИ.

Артиллерийские обстрелы нанесены в часы, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Элазиг, заявил о решимости Анкары к борьбе с терроризмом в регионе.

Турецкий лидер заявил, что благодаря операции в Идлибе Анкара разрушит западную часть зоны, подконтрольной террористам в Сирии.

"Если террористы в Африне не сдадутся, то мы уничтожим их", - предупредил Эрдоган.

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Azernews Newspaper
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