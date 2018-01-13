ВС Турции подвергли артобстрелам позиции террористов в Африне

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Турции подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции террористов PYD (сирийское крыло PKK) в районе Африн на севере Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Артиллерийские обстрелы нанесены в часы, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Элазиг, заявил о решимости Анкары к борьбе с терроризмом в регионе.
Турецкий лидер заявил, что благодаря операции в Идлибе Анкара разрушит западную часть зоны, подконтрольной террористам в Сирии.
"Если террористы в Африне не сдадутся, то мы уничтожим их", - предупредил Эрдоган.
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