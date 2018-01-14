Эрдоган не исключил возможности возобновления операции в Сирии

14 января 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о вероятности возобновления военной операции в Сирии, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, заявление было озвучено во время выступления главы государства на митинге правящей Партии справедливости и развития в провинции Токат.

Ранее на этой неделе президент Турции также заявлял о возможности продолжения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии.

Напомним, что армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Напомним, что армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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