Турция начнет военные операции в Африне – министр обороны

БАКУ /Trend/ - Турция, не колеблясь, начнет военные операции в Африне и полностью уничтожит террористов в этом сирийском городе, заявил в пятницу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, угроза для Турции с каждым днем возрастает.

«Турция обязана обеспечить безопасность своих граждан и границ», - сказал Джаникли.

Напомним, что накануне ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результате чего, по предварительным данным, ликвидированы более 30 террористов.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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