Турция начнет военные операции в Африне – министр обороны

19 января 2018 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция, не колеблясь, начнет военные операции в Африне и полностью уничтожит террористов в этом сирийском городе, заявил в пятницу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

По его словам, угроза для Турции с каждым днем возрастает.

«Турция обязана обеспечить безопасность своих граждан и границ», - сказал Джаникли.

Напомним, что накануне ВС Турции обстреляли позиции PYD и YPG в сирийском Африне, в результате чего, по предварительным данным, ликвидированы более 30 террористов.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Цель Турции - обеспечить безопасность своих границ – премьер
Турция 13:43
Добровольцы в Турции заявляют о готовности участвовать в военных операциях в Африне
Турция 18 января 17:49
Главы разведки и Генштаба Турции проведут переговоры в Москве
Турция 18 января 13:49
Турция и Россия должны согласовать свои действия в случае начала военной операции в сирийском Африне - МИД Турции
Турция 18 января 13:47
Турция предотвратит террористическую угрозу на южных границах - премьер
Турция 18 января 13:13
ВС Турции будут введены в сирийский Африн с 12 направлений
Турция 18 января 10:50
Совет нацбезопасности Турции рекомендовал продлить чрезвычайное положение
Турция 17 января 21:56
Главы МИД Турции и России обсудили сирийский кризис
Турция 17 января 17:00
ВС Турции периодически обстреливают позиции террористов в сирийском Африне
Турция 17 января 15:34
ВС Турции обстреляли сирийский город Африн
Турция 17 января 10:49
Военные операции в Африне начнутся очень скоро - Эрдоган
Турция 16 января 13:51
Турция не должна замедлять ход военной операции на севере Сирии – лидер оппозиции
Турция 16 января 13:06
ВС Турции могут приступить к военной операции в Сирии до конца января – СМИ
Турция 15 января 11:08
Иран и Турция должны повлиять на сирийский режим - МИД Турции
Турция 10 января 13:19
В сирийском Идлибе совершено нападение на турецкий конвой
Турция 8 января 17:50
Лидер турецкой оппозиции призвал ВС Турции к решительной войне в Сирии
Турция 6 января 10:12
Из Турции депортировано более пяти тысяч иностранных наемников – президент
Турция 5 января 09:23
Минобороны Турции о поставках российских ЗРК С-400
Турция 27 декабря 2017 17:37