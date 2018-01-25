В Стамбуле и Бурсе отменены морские рейсы

25 января 2018 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с сильным ветром и снегом в акватории Стамбула отменены морские рейсы, сообщает в четверг Организация по управлению морским транспортом Турции.

Согласно прогнозам синоптиков, нестабильная погода в акватории Стамбула будет наблюдаться на протяжении еще около десяти дней.

Также сообщается, что отменены морские рейсы в провинции Бурса.

В связи с этим в усиленном режиме функционирует тоннель "Мармарай".

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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