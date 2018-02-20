Турция не получает достаточной поддержки в борьбе с терроризмом в Сирии - министр

20 февраля 2018 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Страны, которые поддержали Турцию в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ), не оказывают Анкаре поддержки в борьбе с террористами PYD и YPG в сирийском районе Африн. Об этом сказал министр Турции по делам ЕС Омар Челик, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По его словам, страны ЕС, а также ряд других стран не хотят признавать угрозу со стороны террористов PYD и YPG.

Также министр отметил, что против Турции ведется пропаганда касательно того, что военная операция в Африне якобы направлена против этнических курдов.

«Турция ведет борьбу против террористов, а не какой-либо этнической группы», - сказал Челик.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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