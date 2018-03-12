Анкара направила ноту протеста правительству Германии в связи с нападением на турецкие мечети

БАКУ /Trend/ - Турция направила ноту протеста правительству Германии в связи с поджогом здания мечети и турецкого культурного центра в Берлине. Об этом, как передают турецкие СМИ, сказал вице-премьер Турции Бекир Боздага.

Вице-премьер отметил, что посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был вызван в понедельник в МИД Турции.

"Мы призываем правительство Германии внимательнее относиться к безопасности турецких граждан", - сказал Боздаг. Он потребовал привлечь преступников к ответственности.

Отметим, что на две турецкие мечети, одна из которых находится в Берлине, а другая в городе Лауффен-ам-Неккар были атакованы в последние несколько дней.

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