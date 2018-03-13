На севере Сирии не останется ни одного террориста - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - На севере Сирии не останется ни одного террориста, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, освобождение райцентра Африн является вопросом времени.

Президент также сказал, что за все время проведения операции «Оливковая ветвь» уничтожено 3400 террористов.

Отметим, что сегодня Генштаб ВС Турции заявил, что ВС страны и силы Свободной сирийской армии (ССА) полностью окружили Африн.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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