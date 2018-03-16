Нужно выработать стратегию, чтобы отделить террористов от мирных жителей в Сирии - МИД Турции

16 марта 2018 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Необходимо выработать стратегию для того, чтобы можно было отделить террористов от мирных жителей в Сирии, в частности в восточной Гуте, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Астане, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, гибель мирных жителей в Сирии недопустима.

Отметим, что после принятия резолюции Совбеза ООН о гуманитарном перемирии в Сирии, жертвами атак правительственных сил Сирии в блокированном пригороде Дамаска Восточной Гуте стали 329 человек, в том числе 57 детей и 29 женщин.
Напомним, что 25 февраля Совбез ООН принял резолюцию за №2401, которая призывает конфликтующие стороны в Сирии немедленно объявить 30-дневное перемирие.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Azernews Newspaper
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