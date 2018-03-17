ВС Турции сомкнули кольцо к северу от Африна

17 марта 2018 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Части ВС Турции, наступающие на сирийский Африн с западного и восточного направлений, соединились к северу от города, сообщают турецкие СМИ.

Подразделения ВС Турции и части сирийской оппозиции в субботу очистили от террористов еще 12 селений, перекрыв дорогу между райцентром Мабатлы и городом Африн. От террористов в числе прочих очищены села Миркан, Сино, Татара, Чаталкапы и Шейх Обасы.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операциях задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Турции освободили еще 7 населенных пунктов в Африне
Турция 13:51
Турция направляет на границу с Сирией дополнительную военную технику
Турция 11:09
Генштаб ВС Турции о числе ликвидированных в Африне террористов
Турция 10:57
Турция защищает Европу от терроризма – премьер
Турция 10:29
Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Грузия 09:53
Узбекистан и Турция могут снизить таможенные пошлины
Бизнес 16 марта 20:31
SOCAR воспользуется французской технологией в рамках проекта комплекса ароматических углеводородов
Энергетика 16 марта 18:44
ВС Турции направляются в Манбидж – Эрдоган
Турция 16 марта 17:02
Иран обеспокоен насилием в Восточной Гуте
Политика 16 марта 16:05
Эрдоган раскритиковал резолюцию Европарламента по Африну
Турция 16 марта 16:01
Лавров: РФ, Иран и Турция считают гуманитарные вопросы в САР приоритетными
Россия 16 марта 15:40
На саммите РФ, Ирана и Турции согласуют подходы к урегулированию в Сирии
Россия 16 марта 15:37
Турция будет соблюдать баланс национальных и региональных интересов - МИД
Турция 16 марта 13:31
ВВС Турции разбрасывают листовки над сирийским городом Африн
Турция 16 марта 13:16
Главы МИД России, Ирана и Турции могут встретиться в Анкаре
Турция 16 марта 12:41
Турция ожидает значительного увеличения турпотока из России
Турция 16 марта 12:00
Генштаб ВС Турции о числе ликвидированных в Африне террористов
Турция 16 марта 11:18
Министерская встреча России, Турции и Ирана по Сирии началась в Астане
Турция 16 марта 09:56