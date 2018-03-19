Президент Турции перенес дату открытия моста «Чанаккале-1915» на год вперед

19 марта 2018 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес дату открытия моста «Чанаккале-1915», которая была запланирована на 2023 год, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, открытие моста «Чанаккале-1915» состоится 18 марта 2022 года.

Глава государства отметил, что работы по строительству моста ведутся ускоренными темпами.

Отметим, что строительство моста «Чанаккале-1915», который станет самым длинным подвесным мостом в мире, началось в марте 2017 года.

Мост не только соединит полуостров Гелиболу с районом Лапсеки, но и позволит сократить время транспортировки грузов из Европы в Эгейский и Западно-средиземноморский регионы Турции в обход Стамбула.

Первоначально, открытие моста «Чанаккале-1915» протяженностью 3 860 метров было намечено на 2023 год, когда страна будет широко отмечать 100-летие Турецкой Республики.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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