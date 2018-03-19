Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента

БАКУ /Trend/ - В воскресенье между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, сообщают турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора, Эрдоган поздравил российского коллегу с переизбранием на пост президента России.

Кроме этого, стороны обсудили развитие двусторонних отношений и апрельский саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии в Стамбуле.

Эрдоган и Путин выразили приверженность укреплению сотрудничества между двумя странами.

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