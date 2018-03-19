Эрдоган поздравил Путина с победой на выборах президента

19 марта 2018 22:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье между президентами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, сообщают турецкие СМИ.

В ходе телефонного разговора, Эрдоган поздравил российского коллегу с переизбранием на пост президента России.

Кроме этого, стороны обсудили развитие двусторонних отношений и апрельский саммит президентов Турции, РФ и Ирана по Сирии в Стамбуле.

Эрдоган и Путин выразили приверженность укреплению сотрудничества между двумя странами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Аманда Пол: Анкара будет продолжать настаивать на возвращении оккупированных территорий Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 19:11
Туркменистан рассчитывает на наращивание экономических связей с Россией - президент
Туркменистан 18:09
Президенты Таджикистан и России с оптимизмом оценивают перспективы сотрудничества
Таджикистан 17:48
Соколов: Технологии из России помогут оптимизировать коридор "Север-Юг"
Бизнес 17:21
Лукойл объявил дату открытия первой автозаправки в Ташкенте
Энергетика 15:59
Миссия наблюдателей от СНГ признает легитимность выборов президента РФ
Россия 14:08
Зияфет Аскеров: Президентские выборы в России прошли демократично
Политика 13:44
В ЦИК России результаты Путина на выборах в 2018 году назвали рекордными
Россия 12:36
Явка на выборы президента РФ в Азербайджане была высокой - посольство РФ
Политика 11:42
Названы приоритетные рынки для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции
Бизнес 11:36
Неизвестные напали на посольство Турции в Дании
Европа 10:00
Президент Таджикистана поздравил Путина с победой на выборах президента РФ
Таджикистан 09:44
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах Президента России
Беларусь 09:11
В Турции более 5,5 тысячи россиян приняли участие в выборах президента РФ
Турция 07:02
Явка избирателей на выборах президента РФ составила около 67%
Россия 05:33
ЦИК: результат Путина на выборах превзошел итоги голосования в 2012 году
Россия 03:10
Путин поблагодарил сторонников за поддержку на выборах
Россия 01:06
Путин лидирует на выборах, набирая 73,73% после подсчета 35% протоколов
Россия 18 марта 23:44