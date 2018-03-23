Турция направила Германии вторую ноту протеста

БАКУ /Trend/ - В связи с поджогом здания мечети и турецкого культурного центра в Берлине Турция направила второю ноту протеста Германии, сказал официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, пишут в пятницу турецкие СМИ.

По словам Аксоя, пока Германия не ответила на ноту протеста Турции.

Отметим, что первую ноту протеста Турция направила Германии 12 марта.

Турция призвала Германию внимательнее относиться к безопасности турецких граждан и привлечь преступников к ответственности.

Напомним, что с начала 2018 года в Германии были совершены нападения на 28 мечетей.

В 2017 году в Германии были совершены нападения на 100 мечетей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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