Турция направила Германии вторую ноту протеста

БАКУ /Trend/ - В связи с поджогом здания мечети и турецкого культурного центра в Берлине Турция направила второю ноту протеста Германии, сказал официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, пишут в пятницу турецкие СМИ.
По словам Аксоя, пока Германия не ответила на ноту протеста Турции.
Отметим, что первую ноту протеста Турция направила Германии 12 марта.
Турция призвала Германию внимательнее относиться к безопасности турецких граждан и привлечь преступников к ответственности.
Напомним, что с начала 2018 года в Германии были совершены нападения на 28 мечетей.
В 2017 году в Германии были совершены нападения на 100 мечетей.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @rhafizoglu
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