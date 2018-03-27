В Турции уничтожен террорист, за голову которого обещали $150 тыс.

БАКУ /Trend/ - В Турции уничтожен террорист, член РПК, за голову которого обещали 150 тысяч долларов, пишут во вторник турецкие СМИ со ссылкой на военные источники.

Сообщается, что террорист был уничтожен в рамках операции ВС Турции в провинции Тунджели на востоке страны.

Ранее сообщалось, что ВС Турции в сирийском Африне ликвидировали одного из наиболее опасных террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) Сонгюля Джошкуна.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @rhafizoglu

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