Перестрелка в отеле Стамбула - есть погибший и раненые

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки в одном из отелей в центре Стамбула погиб один человек, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате перестрелки также получили ранения четыре человека. Согласно данным СМИ преступнику удалось скрыться с места преступления. О других деталях инцидента и о личности потерпевших не сообщается.
По факту возбужденно уголовное дело ведется расследование.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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