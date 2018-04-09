Перестрелка в отеле Стамбула - есть погибший и раненые

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки в одном из отелей в центре Стамбула погиб один человек, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате перестрелки также получили ранения четыре человека. Согласно данным СМИ преступнику удалось скрыться с места преступления. О других деталях инцидента и о личности потерпевших не сообщается.

По факту возбужденно уголовное дело ведется расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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