В НАТО считают покупку российских С-400 суверенным правом Турции

Покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является суверенным правом Турции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Анкару, передают турецкие СМИ.

"Это [закупка С-400] — суверенное право [Турции]. Но с точки зрения НАТО важен вопрос их интеграции в нашу систему ПВО. Но Турция не запрашивала такой интеграции, поэтому на данный момент беспокойства у нас нет", — сказал Столтенберг.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400.

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