Кандидат на пост президента Турции обещал превратить президентскую резиденцию в научный центр

БАКУ /Trend/ - Кандидат на пост президента Турции от оппозиционной Народно республиканской партии (CHP) Мухаррем Индже обещал превратить президентскую резиденцию в научный центр, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Индже также пообещал, что в случае если турецкий народ изберет его президентом, то он перенесет президентскую резиденцию во дворец Чанкая, который с 2014 года является резиденцией премьер-министра Турции.

Индже также отметил, что в случае избрания презедентом Турции, он в первую очередь займет нейтральную позицию в отношении политических партий страны.

«Для меня одним из приоритетов станет борьба с терроризмом», - сказал Индже.

Отметим, что сегодня CHP официально выдвинула кандидатуру Индже на президентские выборы в Турции, которые состоятся 24 июня текущего года.

Отметим, что 54-летний Индже с 2014 года является председателем парламентской группы CHP.

Напомним, что в парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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