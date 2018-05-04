Турция готова укреплять связи с Ираком – глава МИД

4 мая 2018 13:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция намерена укреплять отношения с Ираком. Об этом написал в своем официальном микроблоге в социальной сети Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя встречу с главой МИД Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

Чавушоглу отметил, что в рамках встречи с аль-Джаафари также обсуждалось участие Турции в восстановлении инфраструктуры Ирака. «Турция в очередной раз выражает намерение предоставить Ираку пять миллиардов долларов США, а также готова открыть новые контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе», - написал Чавушоглу в микроблоге.

Отметим, что 14 февраля текущего года Чавушоглу сказал, что Анкара выделит пять миллиардов долларов на восстановление Ирака.

Отметим, что сегодня на границах Турция имеется 27 КПП, и четыре из них расположены на границе с Ираком.

Семь, из имеющихся в Турции 27 контрольно-пропускных пунктов в настоящее время не функционируют, один из закрытых КПП расположен на границе с Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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