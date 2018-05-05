Шесть человек пострадали в результате наводнения в Анкаре

В результате сильного ливня в районе Анкары Мамак произошло наводнение, шесть человек пострадали, сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, впоследствии водой были затоплены жилые дома, а также рабочие места. Однако было сказано, что людей удалось спасти. Потоки воды также сносили автомобили.

"Муниципалитет продолжает совместную с исполнительной властью работу, чтобы наши граждане вернулись к нормальной жизни", - сказал мэр Анкары Мустафа Туна.

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